Сергей Шнуров заявил о снижении конкуренции из-за отъезда артистов из России

Шнуров заявил, что благодаря уехавшим из России артистам в стране снизилась конкуренция

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что благодаря уехавшим из России артистам в стране начала снижаться конкуренция. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Артист подчеркнул, что не видит ничего криминального в том, что некоторые его коллеги решились на отъезд. «Я спокойно отношусь к чужим мнениям и решениям. Но для меня как человека, который в довольно большой степени думает о шоу-бизнесе как прежде всего о бизнесе, понятно, что конкуренции становится меньше», — поделился певец.

Шнуров добавил, что оставшиеся в России игроки шоу-бизнеса «находятся в привилегированных условиях, как бы странно это ни звучало».

«Многие говорят о том, что здесь, наоборот, все рухнуло, но у меня же ощущение обратное», — отметил музыкант, добавив, что не собирается покидать страну, так как предпочитает оставаться со своим зрителем.

В начале апреля российская эстрадная певица Татьяна Буланова пожалела уехавших из России артистов.