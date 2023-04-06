Певица Татьяна Буланова рассказала о сложной жизни покинувших Россию артистов за границей

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова пожалела уехавших из России артистов. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Московским комсомольцем».

Исполнительница поведала, что никогда не уезжала из России и не планирует делать этого, однако подчеркнула, что не собирается обсуждать или порицать коллег, которые приняли решение покинуть страну.

«У них там не самая лучшая жизнь. Жить в эмиграции сложно. Особенно если у тебя здесь было все: уважение, деньги, карьера… Ты был сложившимся человеком… И потом все менять-бросать — это непросто», — поделилась артистка.

Буланова добавила, что звездам музыкальной индустрии будет трудно построить карьеру в другой стране из-за языкового барьера: «В истории были случаи, когда у уехавших артистов получалось и за границей. Михаил Барышников, Рудольф Нуреев... Но это немножко другая область. Они — великие танцовщики, гении».

Ранее актер, экс-участник КВН и звезда сериала «Даешь молодежь!» Михаил Башкатов раскритиковал обсуждение уехавших из России артистов и их позиции.