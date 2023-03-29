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10:15, 29 марта 2023Культура

Звезда «Даешь молодежь!» раскритиковал обсуждение уехавших из России артистов

Актер Михаил Башкатов назвал обсуждение уехавших из России артистов подкармливанием бесов

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Актер, экс-участник КВН Михаил Башкатов раскритиковал обсуждение уехавших из России артистов и их позиции. Об этом он сообщил в интервью проекту «Так сказать», фрагмент которого доступен в Telegram-канале издания «Абзац».

Российский актер отметил, что разговоры о покинувших страну звездах вызывают волну ненависти в их адрес.

«Я понимаю, что мы сейчас в этом контексте живем и всем это интересно, но, на мой взгляд, каждое заявление известного человека так сильно раздувается и столько ненависти вокруг этого... Мы тем самым своих внутренних бесов подкармливаем, которые нас будоражат», — рассказал звезда сериала «Даешь молодежь!»

Ранее Михаил Башкатов заявил, что не планировал переезжать в другую страну, так как не представляет себя нигде, кроме России.

В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал причины возвращения уехавших из России артистов.

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Анастасия Астахова
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