Медведев заявил, что уехавшие из России артисты вернутся из-за отсутствия аудитории

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал причины возвращения уехавших из России артистов. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

По словам политика, исполнители, покинувшие страну, не обладают достаточным количеством слушателей в других государствах. «Я абсолютно уверен, что для 99,9 процента в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?» — заявил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что большинство музыкантов стремятся к увеличению количества своих поклонников и попаданию в хит-парады. «Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то?» — задался вопросом он.

В начале марта депутат Государственной Думы, народный артист России и председатель общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев заявил, что уехавшие из страны актеры и музыканты не будут нужны на Западе.

Ранее российский актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший жить и работать в Израиль, рассказал о «жутких потоках ненависти» со стороны россиян.