Депутат Госдумы заявил о трудной жизни уехавших из России артистов на Западе

Депутат Госдумы Бурляев заявил, что уехавшие из России артисты будут не нужны на Западе

Депутат Государственной думы, народный артист России и председатель общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев заявил, что уехавшие из страны актеры и музыканты не будут нужны на Западе. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Бурляев отметил, что российская культура ничего не потеряет из-за переезда и громких высказываний некоторых звезд, а также добавил, что ему жаль некоторых артистов, в том числе и своих коллег, которые решили уехать из России.

«Им будет очень трудно жить. На Западе они не нужны, а здесь у них было все. Но мои коллеги это понимают очень поздно, оказавшись там», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее певец Олег Газманов заявил, что участники СВО не простят уехавших артистов.

«Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, должны понять, что они вернутся. И вернутся с СВО воины. Я думаю, солдаты их не простят. Если общество будет сквозь пальцы на них смотреть, то эти ребята, которые воюют, будут смотреть на вернувшихся совсем по-другому», — поведал исполнитель.