Переехавший в Израиль Анатолий Белый заявил о ненависти со стороны россиян

Переехавший в Израиль актер Анатолий Белый заявил о потоках ненависти со стороны россиян

Российский актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший жить и работать в Израиль, заявил о «жутких потоках ненависти» со стороны россиян. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передает издание StarHit.

«Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю», — поделился артист.

Белый добавил, что такой насыщенной жизни, как у него сейчас в другой стране, не было давно, а также заявил, что намерен сделать в Израиле «что-то очень важное».

Ранее депутат Государственной думы, народный артист России и председатель общественного движения «Культурный фронт России» Николай Бурляев заявил, что уехавшие из страны актеры и музыканты не будут нужны на Западе.

Летом 2022 года Белый назвал причины увольнения из МХТ им. Чехова после 19 лет службы и эмиграции из России.