Звезда КВН высказался об эмиграции из России

Бывший участник КВН Башкатов заявил, что не планировал эмигрировать из России

Известный актер, бывший участник КВН Михаил Башкатов заявил, что не планировал переезжать в другую страну, так как не представляет себя нигде, кроме России. Об эмиграции он высказался в интервью проекту «Так сказать», фрагмент которого доступен в Telegram-канале издания «Абзац».

Отвечая на вопрос о том, почему он не покинул Россию после начала спецоперации, Башкатов заявил, что у него не было такого намерения. Он заверил, что эмиграция не была бы для него «даже пятидесятым планом» из всех возможных вариантов.

«Я не вижу себя нигде, кроме России, кроме моей страны. Как пел [рок-музыкант] Анатолий Крупнов [в композиции "Я остаюсь"]: "Когда начнет звенеть последней звонок, я буду здесь, если буду в живых"», — добавил звезда КВН.

Михаил Башкатов родился и вырос в Томске. Он играл в томской команде КВН «Максимум». Покинув «Клуб веселых и находчивых», работал над скетч-шоу «Даешь молодежь!» и другими телепрограммами. Также снимался в кино и сериалах, играл в театре.

Ранее Башкатов оценил перспективу возвращения руководителя КВН Александра Маслякова на пост постоянного ведущего телеигры. Бывший кавээнщик счел, что Масляков в силу возраста вряд ли станет вести целые сезоны программы.

