Звезда КВН оценил перспективу возвращения Маслякова на пост ведущего игр

Экс-участник КВН Башкатов счел, что Маслякову будет тяжело вести целый сезон телеигры

Бывший участник КВН, актер Михаил Башкатов оценил перспективу возвращения руководителя программы Александра Маслякова на пост постоянного ведущего телеигры. Высказывания актера приводит KP.RU.

Говоря о том, мог ли бы Масляков снова стать ведущим КВН, Башкатов отметил, что глава телеигры — «человек пожилой». При этом съемка программы длится более трех часов, и все это время ведущему нужно находиться на сцене, подчеркнул актер. «Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится, а вот вести целый сезон, мне кажется, ему уже [будет] очень тяжело», — счел экс-участник программы.

Звезда «Клуба веселых и находчивых» также ответил на вопрос, действительно ли КВН без Маслякова «уже не тот». «Вообще фразу "КВН не тот" лет 15, наверное, все говорят. Это уже какой-то мем. У каждого поколения свой КВН», — заявил актер. Он указал, что привычный зрителю формат передачи сейчас действительно немного изменился. Однако, по мнению Башкатова, прелесть КВН состоит в том, что это «живая игра, которая меняется». За счет прихода новых участников и команд, отметил он, программа остается актуальной.

Ранее стало известно, что Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. Об этом рассказал его сын — Александр Масляков-младший. Перед этим руководитель телеигры сообщил, что «нашел [себе] местечко среди жюри».

В феврале Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.