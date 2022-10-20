Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:57, 20 октября 2022Интернет и СМИ

Звезда КВН оценил перспективу возвращения Маслякова на пост ведущего игр

Экс-участник КВН Башкатов счел, что Маслякову будет тяжело вести целый сезон телеигры

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывший участник КВН, актер Михаил Башкатов оценил перспективу возвращения руководителя программы Александра Маслякова на пост постоянного ведущего телеигры. Высказывания актера приводит KP.RU.

Говоря о том, мог ли бы Масляков снова стать ведущим КВН, Башкатов отметил, что глава телеигры — «человек пожилой». При этом съемка программы длится более трех часов, и все это время ведущему нужно находиться на сцене, подчеркнул актер. «Думаю, что на какой-то юбилейной игре он появится, а вот вести целый сезон, мне кажется, ему уже [будет] очень тяжело», — счел экс-участник программы.

Звезда «Клуба веселых и находчивых» также ответил на вопрос, действительно ли КВН без Маслякова «уже не тот». «Вообще фразу "КВН не тот" лет 15, наверное, все говорят. Это уже какой-то мем. У каждого поколения свой КВН», — заявил актер. Он указал, что привычный зрителю формат передачи сейчас действительно немного изменился. Однако, по мнению Башкатова, прелесть КВН состоит в том, что это «живая игра, которая меняется». За счет прихода новых участников и команд, отметил он, программа остается актуальной.

Материалы по теме:
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля 2020
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021

Ранее стало известно, что Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. Об этом рассказал его сын — Александр Масляков-младший. Перед этим руководитель телеигры сообщил, что «нашел [себе] местечко среди жюри».

В феврале Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели
Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли
Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа
Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Шольц рассказал о главном оружии Путина
Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья
Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии
Лана Дель Рей рассказала о краже ее ноутбука с новыми песнями из машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.