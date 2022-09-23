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Масляков вернулся в КВН в новой роли

Телеведущий Александр Масляков вернулся в КВН в качестве одного из членов жюри
Александр Масляков

Александр Масляков . Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. Об новой роли телеведущего ТАСС сообщил его сын — Александр Масляков-младший.

На официальном сайте Первого канала также появился анонс игр. Первый выпуск нового сезона выйдет 24 сентября. Членами жюри также стали Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.

В июле Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — сказал он.

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Марина Совина
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