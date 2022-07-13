Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН

Ведущий КВН Масляков, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя нормально

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков, в феврале заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Его комментарий приводит газета «Аргументы и факты».

«Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову, поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах», — отметил Масляков.

Телеведущий рассказал, что в середине мая были сняты третья, четвертая и пятая игры КВН. По словам Маслякова, третью игру вел он, а следующие две — уже другие ведущие. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — оценил он перспективы своего возвращения на место ведущего передачи.

Масляков добавил, что пока преждевременно говорить о том, когда новые выпуски КВН покажут в эфире Первого канала.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим. Он объяснил это новой вспышкой заболеваемости COVID-19 в мире.

В феврале Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.