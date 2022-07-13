Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН

Ведущий КВН Масляков, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя нормально
Александр Масляков

Александр Масляков. Фото: Михаил Патлис / РИА Новости

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков, в феврале заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Его комментарий приводит газета «Аргументы и факты».

«Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову, поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах», — отметил Масляков.

Материалы по теме:
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021
«Мы, женщины, друг друга не любим» Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
«Мы, женщины, друг друга не любим»Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
11 июня 2021

Телеведущий рассказал, что в середине мая были сняты третья, четвертая и пятая игры КВН. По словам Маслякова, третью игру вел он, а следующие две — уже другие ведущие. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — оценил он перспективы своего возвращения на место ведущего передачи.

Масляков добавил, что пока преждевременно говорить о том, когда новые выпуски КВН покажут в эфире Первого канала.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим. Он объяснил это новой вспышкой заболеваемости COVID-19 в мире.

В феврале Масляков записал видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки
Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН
52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты
В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища
Москвичей вновь предупредили о непогоде
Бочку редкого виски продали за миллиард рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.