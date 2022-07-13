ВОЗ призвала вернуть масочный режим из-за омикрон-штамма

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал страны вернуть масочный режим из-за новой вспышки COVID-19

Новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться по миру, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим для борьбы с пандемией. Вернуться к антиковидным мерам призвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает телеканал Sky News.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заражения COVID-19 продолжает расти. [Новая вспышка инфекции] оказывает дополнительное давление на и без того загруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Помимо этого, я обеспокоен возросшим количеством смертельных случаев», — отметил глава организации.

Ранее российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России за последние сутки выявили 3929 случаев заражения коронавирусом — в стране впервые с начала июня выявили более 3900 заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 472 239. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (972), Московской области (293) и в Петербурге (284). Меньше всего — в Магаданской области, Дагестане и Адыгее (по 1 случаю), а также в Ненецком автономном округе (2 случая) и Карачаево-Черкесии (3 случая).

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