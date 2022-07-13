В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3929 случаев коронавируса за сутки в России

В России за последние сутки выявили 3929 случаев заражения коронавирусом — в стране впервые с начала июня выявили более 3900 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 472 239. Об этом в среду, 13 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, 5 июня число выявленных случаев составило 3786, 3 июня — 4188. Накануне, 12 июля, было зафиксировано 3002 заражения.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (972), Московской области (293) и в Петербурге (284). Меньше всего — в Магаданской области, Дагестане и в Адыгее (по 1 случаю), а также в Ненецком автономном округе (2 случая) и в Карачаево-Черкесии (3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1329. За этот же период 3363 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 897 428.

За сутки умерли 42 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 711 человек.