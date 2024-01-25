«Би-2» пригрозили депортацией из Таиланда за выступления без разрешения

«Би-2» грозит штраф и депортация из Таиланда за выступления без разрешения

Участникам российской рок-группы «Би-2» пригрозили депортацией из Таиланда и штрафом за проведение концертов без разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Размер штрафа может составить 50 тысяч тайских батов (примерно 124 тысячи рублей). Отмечается, что артисты были задержаны туристической полицией сразу после своего второго концерта, который состоялся на Пхукете, в клубе Illuzion. До этого коллектив дал концерт в городе Паттайе. Причиной ареста стало отсутствие специального разрешения на проведение двух концертов.

Если соответствующих отметок так и не обнаружат в паспортах музыкантов, их обяжут выплатить штраф и депортируют из страны.

О задержании участников «Би-2» стало известно накануне.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета — прим. "Ленты.ру") задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2"», — рассказали представители туристической полиции.