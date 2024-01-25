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11:48, 25 января 2024Культура

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде за выступление без разрешения

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Участников музыкальной группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу. Об этом сообщили в туристической полиции, передает ТАСС.

Музыканты должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Заседание может состояться в пятницу, 26 января.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукетаприм. «Ленты.ру») задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2"», — рассказали представители туристической полиции.

В Таиланде группа «Би-2» выступила дважды — в городе Паттайе и в провинции Пхукет.

Ранее россиянка, которая работала гримершей на концерте музыкальной группы «Би-2», пожаловалась на харассмент со стороны участника коллектива Шуры (Александра Умана).

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      Анастасия Астахова
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