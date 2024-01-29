Участников «Би-2» потребовали привлечь к ответственности за поддержку терроризма

Общественники потребовали задержать участников группы «Би-2» по прилете в Россию

Участники общественного движения «Ветераны России» заявили о том, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) РФ с требованием возбудить в отношении участников группы «Би-2» уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), если музыканты вернутся в Россию. Об этом они сообщили в разговоре с Telegram-каналом SHOT.

Более того, общественники призвали задержать музыкантов по прилете в Москву. Известно, что у солиста музыкального коллектива Левы (Егор Бортник, признан иноагентом) есть израильский паспорт, а у второго лидера группы Шуры (Александр Уман) и израильский, и австралийский, а потому они смогут полететь именно в эти страны после депортации из Таиланда.

Остальные пять участников коллектива будут вынуждены вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что участников рок-группы депортируют из Таиланда. Артисты должны будут в ближайшее время уехать из страны за свой счет.