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13:35, 29 января 2024Культура

Участников «Би-2» потребовали привлечь к ответственности за поддержку терроризма

Общественники потребовали задержать участников группы «Би-2» по прилете в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участники общественного движения «Ветераны России» заявили о том, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) РФ с требованием возбудить в отношении участников группы «Би-2» уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»), если музыканты вернутся в Россию. Об этом они сообщили в разговоре с Telegram-каналом SHOT.

Более того, общественники призвали задержать музыкантов по прилете в Москву. Известно, что у солиста музыкального коллектива Левы (Егор Бортник, признан иноагентом) есть израильский паспорт, а у второго лидера группы Шуры (Александр Уман) и израильский, и австралийский, а потому они смогут полететь именно в эти страны после депортации из Таиланда.

Остальные пять участников коллектива будут вынуждены вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что участников рок-группы депортируют из Таиланда. Артисты должны будут в ближайшее время уехать из страны за свой счет.

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      Анастасия Астахова
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