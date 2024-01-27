Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:10, 27 января 2024Культура

Участники «Би-2» сами оплатят свою депортацию из Таиланда

Генконсул Соснов: участников «Би-2» депортируют из Таиланда за их счет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участники группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, сами оплатят свою депортацию. Об этом «Известиям» сообщил генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Генконсул отметил, что музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности. Он уточнил, что пять из семи участников рок-группы являются гражданами России, другие въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии. «Депортация осуществляется за счет депортируемого, то есть он покупает билет на авиарейс, его доставляют в аэропорт и сажают на рейс», — описал процедуру Соснов.

В генконсульстве добавили, что депортация относятся к компетенции таиландской стороны, поэтому у загранучреждения нет информации о дате и рейсах для высылки музыкантов.

Ранее сообщалось, что суд в Таиланде обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Группа выступила дважды — в городе Паттайе и провинции Пхукет. Также участников коллектива попросили покинуть страну. По данным Владимира Соснова сейчас их этапируют из Пхукета в Бангкок.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Родственникам украинских военнопленных не сообщили об их нахождении в Ил-76

      Сириец помог 50 соотечественникам переехать в Россию и попал под суд

      Медведев заявил о попытке Украины бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру

      В Польше назвали положение Украины критическим

      В «мумиях инопланетян» из Перу обнаружили клей и кости животных

      Теннисистка Соболенко выиграла Australian Open

      Участники «Би-2» сами оплатят свою депортацию из Таиланда

      Бывшая первая ракетка мира назвал уязвимость Медведева в финале Australian Open

      МВД проверит информацию об избиении участника СВО в российском регионе

      Отец пилота упавшего в Афганистане самолета поделился подробностями инцидента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше