Задержанных в Таиланде участников «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок

Генконсул РФ: участников «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, этапируют из Пхукета в Бангкок для последующей депортации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на генконсула России в Пхукете Владимира Соснова.

О том, что музыкантов планируют депортировать, говорилось ранее в заявлении генконсульства. Отмечалось, что участники музыкального коллектива будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Суд в Таиланде обязал задержанных выплатить штрафы. Каждый из музыкантов должен выплатить по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Группа выступила дважды — в городе Паттайе и провинции Пхукет.