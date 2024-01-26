Раскрыт размер штрафа для задержанных в Таиланде участников группы «Би-2»

Суд в Таиланде обязал участников «Би-2» выплатить штраф в размере 84 долларов

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, обязали выплатить штраф. Об этом пишет ТАСС.

Каждый из музыкантов должен выплатить по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). «Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по три тысячи батов», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры задержания музыкантов «Би-2» в Таиланде. На опубликованной записи артисты садятся в микроавтобус, рядом присутствуют сотрудники полиции и охрана.

До этого стало известно, что участников коллектива задержали из-за проведения концертов без разрешения на работу. В Таиланде группа выступила дважды — в городе Паттайе и в провинции Пхукет.