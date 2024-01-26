Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:33, 26 января 2024Культура

Раскрыт размер штрафа для задержанных в Таиланде участников группы «Би-2»

Суд в Таиланде обязал участников «Би-2» выплатить штраф в размере 84 долларов

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, обязали выплатить штраф. Об этом пишет ТАСС.

Каждый из музыкантов должен выплатить по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). «Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по три тысячи батов», — говорится в сообщении.

Ранее были опубликованы кадры задержания музыкантов «Би-2» в Таиланде. На опубликованной записи артисты садятся в микроавтобус, рядом присутствуют сотрудники полиции и охрана.

До этого стало известно, что участников коллектива задержали из-за проведения концертов без разрешения на работу. В Таиланде группа выступила дважды — в городе Паттайе и в провинции Пхукет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?

      «Дедовский» стиль одежды стал модным у молодежи

      Жителя Подмосковья осудили на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми

      В России опровергли заявление Украины о крушении Ил-76

      МАГАТЭ заявило об опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС

      Водителям перечислили ситуации для более долгого прогревания машины

      Россиян предупредили о дефиците сырья для популярного лакомства

      В ООН пригрозили США обвинением в пытках

      «Выброшенный на мороз» из электрички той-терьер Арчи воссоединился с хозяином

      Россиянам перечислили продукты для поддержания здоровья глаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше