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14:41, 25 января 2024Культура

Опубликованы кадры задержания «Би-2» в Таиланде

Mash опубликовал кадры задержания группы «Би-2» в Таиланде

Видео момента задержания участников музыкальной группы «Би-2» в Таиланде попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На опубликованной записи артисты садятся в микроавтобус, рядом присутствуют сотрудники полиции и охрана. Отмечается, что прошедшую ночь музыканты провели в местном полицейском участке.

Ранее стало известно, что участников «Би-2» задержали из-за проведения концертов без разрешения на работу. В Таиланде группа выступила дважды — в городе Паттайе и в провинции Пхукет.

Артисты должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Заседание может состояться в пятницу, 26 января.

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      Варвара Кошечкина
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