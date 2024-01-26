Стало известно о депортации «Би-2» из Таиланда

В Генконсульстве России на Пхукете заявили о депортации участников «Би-2»

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу, депортируют из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Генконсульства России на Пхукете.

Отмечается, что в соответствии с действующим в стране законодательством участники музыкального коллектива будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Ранее был раскрыт размер штрафа для задержанных в Таиланде участников «Би-2». Как стало известно, каждый из музыкантов должен выплатить по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей).

До этого были опубликованы кадры задержания артистов в Таиланде. На видео они садятся в микроавтобус, рядом присутствуют сотрудники полиции и охрана.