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17:51, 31 июля 2026 (обновлено: 17:56, 31 июля 2026)Наука и техника

В Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид

Space.com: В Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Kate Minker et al. / Space.com

В Солнечной системе нашли первый «трехглавый» астероид. Им оказался объект (44) Ниса, открытый еще в 1857 году. Об этом сообщает портал Space.com.

Расположенное в Главном поясе — между орбитами Марса и Юпитера — небесное тело, как показали последние наблюдения, имеет три лопасти, а не две, как считалось ранее, и небольшой астероид-спутник, получивший обозначение S/2026 (44) 1. «Изображения показывают удивительно необычный объект», — заявила ведущий исследователь Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла в Аризоне.

На последних снимках (44) Ниса в самой широкой части имеет длину 75 километров. Диаметр S/2026 (44) 1, вращающегося вокруг (44) Ниса на расстоянии 170 километров, оценивается в 1 километр. По мнению ученых, в действительности (44) Ниса может представлять собой три астероида, удерживаемых вместе слабой гравитацией.

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Ранее инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов сообщил, что некоторые угрожающие Земле космические объекты еще не обнаружены.

Также в июле научный сотрудник Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонид Еленин рассказал ТАСС, что надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке.

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