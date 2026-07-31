Банк России поднял курс евро выше 91 рубля

Официальный курс евро в России поднялся выше 91 рубля

Официальный курс евро, установленный на 1-3 августа, поднялся выше 91 рубля, до 91,19, прибавив 31 копейку. Об этом сообщается на сайте Банка России.

При это курс доллара, который рос на этой неделе, оказавшись выше 79 рублей, впервые с начала апреля, регулятор опустил на 40 копеек, до 79,46 рубля.

На форексе доллар поднимался на днях выше 80 рублей, а сегодня российская валюта там немного укрепилась, дойдя до 79,6.

Ранее аналитик назвал базовым сценарий «безшокового» ослабления курса к концу лета до уровня 82-86 рублей за доллар.