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13:36, 30 января 2024Культура

Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

МИД Израиля отказал музыкантам «Би-2» во въезде в страну

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Участники рок-группы «Би-2», которые были задержаны в Таиланде после проведения концертов без разрешения, не смогут депортироваться в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, МИД Израиля принял решение отказать музыкантам во въезде в государство, несмотря на наличие израильских паспортов. Артисты продолжают сидеть в общей камере миграционного центра, которая сварена из прутьев и расположена под открытым небом. Известно, что в помещении одновременно находится до 80 человек.

Ранее официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят подтвердил, что государство вовлечено в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками «Би-2», а также пытается оказать музыкантам помощь.

До этого российский журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на организаторов концерта группы «Би-2» в Таиланде рассказывал, что артистов перевезли из Пхукета в Бангкок и удерживают в клетке под палящим солнцем.

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      Анастасия Астахова
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