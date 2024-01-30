В Израиле подтвердили попытки оказать помощь группе «Би-2»

В МИД Израиля подтвердили попытки оказать помощь группе «Би-2»

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят подтвердил, что государство вовлечено в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками рок-группы «Би-2», а также пытается оказать музыкантам помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им», — отметил Хайят. Он также добавил, что речь идет о четырех артистах, у которых есть гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января за проведение концертов без разрешения, депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта.

Позже депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявил о том, что музыкантам «Би-2» грозит тюрьма в случае, если их депортируют из Таиланда в Россию.