Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:09, 30 января 2024Культура

В Израиле подтвердили попытки оказать помощь группе «Би-2»

В МИД Израиля подтвердили попытки оказать помощь группе «Би-2»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят подтвердил, что государство вовлечено в ситуацию с задержанными в Таиланде участниками рок-группы «Би-2», а также пытается оказать музыкантам помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им», — отметил Хайят. Он также добавил, что речь идет о четырех артистах, у которых есть гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января за проведение концертов без разрешения, депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта.

Позже депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявил о том, что музыкантам «Би-2» грозит тюрьма в случае, если их депортируют из Таиланда в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

      Раскрыта обещанная российским подросткам за диверсию сумма вознаграждения

      Россиянам стали охотнее выдавать шенгенские визы

      Женщина случайно создала смертельно опасный газ во время уборки квартиры

      Российского военного осудили за отказ от участия в боевых действиях

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки

      Британский эксперт рассказал о панике после новости об отставке Залужного

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше