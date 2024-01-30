Одного из вокалистов «Би-2» выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда

Леву из «Би-2» выпустили из тюрьмы Бангкока и разрешили ему вылететь в Израиль

Ведущего вокалиста группы «Би-2» Леву (настоящее имя Егор Бортник, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) выпустили из миграционной тюрьмы в Бангкоке, Таиланд. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива во вторник, 30 января.

Представители группы заявили, что Лева находится в аэропорту Бангкока, ему разрешили вылететь в Тель-Авив. «Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — говорится в посте.

Ранее в консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что трое участников рок-группы «Би-2» будут депортированы из страны, где были задержаны из-за проведения концертов без соответствующего разрешения, только в Россию. Отмечалось, что дата их депортации пока не согласована.

Туристическая полиция задержала участников «Би-2» 24 января сразу после выступления, состоявшегося на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе.