Участникам группы «Би-2» отказали в депортации в Израиль. Почему им не помогли даже израильские паспорта?

Депортацию группы «Би-2» в Израиль отменили после визита российских дипломатов

Участники рок-группы «Би-2», задержанные в Таиланде, не смогут депортироваться в Израиль. Дипведомство страны отказало музыкантам во въезде, несмотря на наличие у них израильских паспортов.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом», — сообщается в Telegram-канале музыкального коллектива.

Отмечается, что решение о депортации участников было принято 29 января, были куплены авиабилеты. Сейчас музыканты находятся в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Фото: Jorge Silva / Reuters

Израиль пытался помочь «Би-2»

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хайят заявил, что страна вовлечена в ситуацию с задержанными музыкантами, а также пытается оказать им необходимую помощь.

МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им Лиор Хайят официальный представитель МИД Израиля

Дипломат добавил, что речь идет о четырех артистах, у которых есть гражданство Израиля.

За что задержали музыкантов?

Участников «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу 24 января. Артисты были задержаны туристической полицией сразу после второго выступления, которое состоялось на Пхукете, в клубе Illuzion. До этого коллектив дал концерт в Паттайе.

Суд в Таиланде обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара. По словам генконсула России на Пхукете Владимира Соснова, музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности. Он уточнил, что пять из семи участников рок-группы являются гражданами России, другие въехали в страну по паспортам Израиля и Австралии.