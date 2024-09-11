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17:03, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезде «Женского стендапа» запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил въезд в страну российской юмористке Марии Марковой
Мария Маркова

Мария Маркова. Фото: @vdzhazetolkodevushki

МИД Латвии запретил въезд в страну российской юмористке, звезде шоу «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой. Об этом в своем аккаунте в X заявила глава ведомства Байба Браже.

Министр заявила, что включила Маркову в перечень персон нон-грата. Комикессе запретили въезд в Латвию на неопределенный период времени.

«Решение принято в соответствии с законном об иммиграции», — добавила Браже. Она также назвала Маркову «пропагандисткой российского канала ТНТ».

Как указано на сайте «Женского стендапа», Маркова должна была выступить в Риге 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Латвия запретила въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве (Иракли). Поп-исполнитель, у которого должен был состояться концерт в Риге, заявил, что удивился этому решению.

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      Маргарита Щигарева
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