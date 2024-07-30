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20:05, 30 июля 2024Культура

Певец Иракли отреагировал на запрет въезда в Латвию

Певец Иракли возмутился из-за запрета на въезд в Латвию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава (Иракли) отреагировал на запрет въезда в Латвию. Его цитирует KP.RU.

Музыкант рассказал, что у него было запланировано выступление в Риге. «Конечно, это очень неприятно, когда собрался полный клуб моих поклонников, которые долго ждали моего выступления. И вдруг такое странное отношение правительства страны к артистам», — сказал он, отметив, что в его песнях не поднимаются политические темы.

По словам артиста, он удивлен решению МИДа Латвии. «Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!» — возмутился он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже сообщила, что Иракли запретили въезд в страну на неопределенный срок.

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      Варвара Кошечкина
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