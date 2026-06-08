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17:02, 8 июня 2026Бывший СССР

На Украине отреагировали на кандидатуру патриарха-переговорщика для диалога с Россией

В Киеве допустили патриарха-переговорщика для диалога с Москвой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rachel Sharoni Pikiwiki Israel / Wikimedia

В Киеве допустили кандидатуру грекоправославного патриарха-переговорщика Иерусалимского Феофила III для диалога с Москвой. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник во власти.

«Почему бы и нет?» — положительно оценил идею привлечения к переговорам Феофила III собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с Феофилом III о его посредническом участии в переговорах между Россией и Украиной. Согласно договоренности, Феофил III выступит еще одним посредником в урегулировании конфликта и до конца июня встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к честному диалогу с Киевом.

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