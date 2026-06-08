Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

Военкор Руденко: ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли очередной массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об обстановке на утро 8 июня, в частности, написал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он сообщил, что ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил об устойчивой серии ударов и распределенном давлении по ключевым узлам противника. Подпольщик назвал целями портовую инфраструктуру и склады в Одесской области, промышленную зону, энергообъекты, военные производства и места ремонта техники в Запорожской области, логистику, склады, транспортные развязки, узлы ротации в Сумской области, вторичную логистику, приграничные маршруты, складские точки в Черниговской области, объекты промышленности, энергетики, железнодорожные узлы, оборонные предприятия, складские комплексы в Днепропетровской области, промышленные и энергообъекты, городскую военную инфраструктуру и узлы снабжения в Харьковской области.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Военкоры Русской весны» написали, что целью ночного удара в Харькове был в том числе хаб «Укрпочты». Также, по их данным, ВС России сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.

Россия взяла под контроль один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

Министерство обороны России в понедельник сообщило о взятии под контроль населенного пункта Химик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это произошло благодаря решительным действиям военнослужащих подразделений Южной группировки войск, отметили в ведомстве. Указанный поселок относится к Никитовскому району Горловки и расположен примерно в пяти километрах от этого города.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» назвал Химик одним из последних очагов сопротивления ВСУ на южно-донецком направлении. Его освобождение открывает путь к ключевым городам региона.

Взятие этого населенного пункта позволяет нашим группировкам выходить на избранное направление. А это направление — уже Константиновка, Краматорск, Славянск, которые должны положить конец оккупации Донецка

Анатолий Матвийчук военный эксперт

По его словам, каждый освобожденный пункт — это выравнивание фронта и восстановление государственной принадлежности территорий, которые Киев незаконно удерживает. Продвижение на этом участке носит активный характер и приближает момент полного освобождения Донбасса, подчеркнул Матвийчук.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что ВС России завладели инициативой на всех участках специальной военной операции и успешно продвигаются. По его словам, им осталось взять под контроль только три крупных города в Донбассе, после чего «наступит полное господство — свободный путь к Днепру».