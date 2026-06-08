Военкор Руденко: Украина подверглась массированному удару

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По его сведениям, налету подверглись объекты противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.

Среди прочего, Telegram-каналу «Шепот фронта» стало известно, что под Харьковом российский дрон прилетел в полицейскую машину, в которой вмсесте со стражами порядка находились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Одним из самых масштабных последствий налета стало уничтожение склада «Укрпочты». По заявлению главы компании Игоря Смилянского, объект «частично уничтожен», просочившиеся в сеть кадры подтверждают серьезные разрушения.

Минобороны РФ о результатах удара не сообщало.