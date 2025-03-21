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03:32, 21 марта 2025Из жизни

Мужчина купил дом за бесценок и нашел там человеческие останки

В США мужчина купил на аукционе дом и обнаружил там человеческие останки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @mattyice0296 / TikTok

Мужчина из США купил на аукционе заваленный мусором дом и обнаружил внутри тело. Об этом пишет Latin Times.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @mattyice0296 занимается инвестированием в недвижимость. Мужчина часто покупает дома, находящиеся в плохом состоянии и требующие ремонта, чтобы привести их в порядок и продать дороже. Тиктокер рассказал, что в марте за бесценок приобрел на аукционе дом, который раньше принадлежал человеку с патологической склонностью к накопительству. Все комнаты в доме были завалены мусором и случайными вещами.

Мужчина начал расчищать завалы и нашел нечто шокирующее — человеческие останки. 14 марта он выложил ролик, в котором показал фрагмент найденного под завалами тела. «Итак, это мой дом, который я купил в пятницу на аукционе. Мы только начали его убирать и обнаружили то, чего я никогда раньше не находил в домах. Это чертовски дико. Думаю, пора звонить в полицию», — сказал он, показывая на человеческие кости.

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На место происшествия прибыли коронер, полиция и пожарные. Они забрали останки и позже выяснили, что они принадлежат приятельнице хозяина дома, которая, возможно, была его любовницей. У женщины отсутствует рука. Один из новых соседей мужчины увидел его видео и рассказал, что в прошлом году они чувствовали сильный запах из дома. Из-за зловония приходилось месяцами держать окна закрытыми, поскольку городские власти игнорировали их жалобы.

Мужчину попросили приостановить уборку и ремонт на время расследования.

Ранее сообщалось, что в Испании турист заметил на берегу оторванную человеческую ногу. За несколько часов до этой жуткой находки на берегу неподалеку обнаружили разложившиеся останки женщины.

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