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09:06, 20 марта 2025Из жизни

На популярном туристическом пляже нашли оторванную человеческую ногу

В Испании турист нашел на пляже оторванную человеческую ногу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Enrique Calvo / Reuters

В городе Пальма-де-Майорка, Испания, турист заметил на берегу оторванную человеческую ногу. Об этом сообщает Ultima Hora.

Мужчина нашел конечность у популярного ночного клуба в Кан-Пастилье и тут же позвонил в полицию. К моменту прибытия полицейских волна смыла ногу с пляжа. Им пришлось обратиться к водолазам. Те достали из воды стопу, а также большую и малоберцовые кости.

За несколько часов до этой жуткой находки в 1,6 километра от Кан-Пастильи обнаружили разложившиеся останки женщины. Ее личность пока не установлена, но предполагается, что она была мигранткой — пыталась попасть в Испанию на лодке, но захлебнулась. Сначала полицейские решили, что найденная нога принадлежит ей же, но затем обратили внимание, что конечность по размеру больше похожа на мужскую.

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С начала года у Балеарских островов, куда входит Майорка, нашли уже 10 различных останков. Полиция считает, что все они принадлежат мигрантам из Алжира, планировавшим незаконно перебраться в Европу на маленькой лодке или плоту.

Ранее сообщалось, что идентифицированы останки, найденные 16 лет назад на пляже в американском штате Вашингтон. Полиция заявила, что они принадлежат 17-летнему юноше из Канады, который исчез в конце апреля 2007 года.

Вот это да!
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