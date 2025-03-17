Найденные 16 лет назад на пляже останки идентифицировали

В Канаде установили личность тела, выброшенного на берег 16 лет назад

Идентифицированы останки, найденные 16 лет назад на пляже в американском штате Вашингтон. Об этом пишет People.

Личность юноши, выброшенного на берег, официально установила Королевская канадская конная полиция. Представители организации заявили, что останки принадлежат 17-летнему Джеффри Сюртелю из канадской провинции Британская Колумбия. Он исчез в конце апреля 2007 года. Родители Сюртеля предположили, что он покинул дом ночью на велосипеде. Такое поведение было для него нехарактерным, поэтому они тут же обратились в полицию.

Полиция и волонтеры тщетно обыскали окрестности. После полицейские стали получать сведения, что Сюртеля видели то в одном районе Британской Колумбии, то другом. Однако даже эта информация не помогла найти юношу. «Не проходит и дня, чтобы мы не думали о Джеффе», — говорил его отец в 2012 году.

В 2008 году на полуостров Олимпик, США, выбросило останки. Их пытались опознать, но ДНК-тест не смог выявить никаких совпадений. В 2024 году местный офис шерифа вспомнил об этом деле и начал собирать пожертвования на то, чтобы отправить образцы в частную лабораторию. Там и выяснилось, что останки принадлежат пропавшему Сюртелю.

Полиция заявила, что не видит в деле Сюртеля ничего криминального. Однако расследование еще ведется.

Ранее сообщалось, что в США полицейские опознали останки девушки, пропавшей в 1989 году. Энтузиасты в интернете сделали это на пять лет раньше них.

