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15:48, 13 февраля 2025Из жизни

Детективы-любители опередили полицию в расследовании дела пропавшей студентки

Daily Mail: Детективы-любители опознали пропавшую в США на 5 лет раньше полиции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

В США полицейские опознали останки девушки, пропавшей в 1989 году. Как пишет Daily Mail, энтузиасты в интернете сделали это на пять лет раньше профессионалов.

Студентка Калифорнийского университета Венди Абрамс-Нисикай исчезла 31 октября 1989 года. Спустя год, 10 февраля 1990 года, в сельской местности у города Колфакс полицейские нашли загадочные останки какой-то девушки. Тогда они не смогли опознать их. Сведения о находке, в том числе фотографии, появилась в новостях.

Только в 2023 году полицейские вернулись к делу Абрамс-Нисикайи. Они использовали сохранившиеся от останков из Колфакса ногти и сравнили их с образцами ДНК родственников пропавшей студентки. В январе полиции наконец удалось установить прямую связь между ним. Однако, как уверяет Daily Mail, детективы-любители с форума Websleuths опередили полицию в расследовании этого дела.

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В 2020 году интернет-пользователи уже указывали на возможную связь между останками из Колфакса и Абрамс-Нисикайей. Они заметили схожесть во внешности девушек и их одинаковый рост, а также обратили внимание на татуировку в виде креста, которая была у обеих. «Удивляюсь, почему их никто не сравнивает, я убежден, что это она [Венди Абрамс-Нисикай]», — писал один из участников форума.

Тем не менее расследование дела пропавшей студентки продолжается. Ни профессионалы, ни любители пока не знают, что именно произошло с девушкой. Полиция заявила, что на Абрамс-Нисикайю кто-то напал и теперь предстоит выяснить, кто за этим стоит.

Ранее сообщалось, что полицейские в США нашли преступника, который расправился с женщиной 36 лет назад. Дело снова открыли благодаря появлению новых способов работы со следами ДНК.

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