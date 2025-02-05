Полицейские раскрыли преступление 36-летней давности

Herald Net: В США арестовали мужчину, который убил женщину в 1989 году

Полицейские в США нашли преступника, который расправился с женщиной 36 лет назад. Об этом пишет Herald Net.

33-летнюю Мэри Энн Дэниэлс, которая была инвалидом, обнаружили в городе Эверетт 1 февраля 1989 года без признаков жизни. Тело нашли во временном жилье на Хойт-авеню, куда женщину определил помогавший ей социальный работник. Подозреваемых тогда найти не удалось.

Дело 36-летней давности снова открыли благодаря появлению новых способов работы со следами ДНК. На теле жертвы и на орудии преступления остался биоматериал. Детективы и криминалисты загрузили результаты анализа в базы ДНК и через генеалогические сайты смогли найти предков преступника. А затем вышли и на главного подозреваемого, проследив генеалогическую цепочку до 1989 года. Дело успешно раскрыли: маньяком, расправившимся с Дэниэлс, оказался Джозеф Андрю Жакез. Мужчину нашли и арестовали в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ранее в Британии благодаря окурку нашли маньяка, виновного в преступлении 30-летней давности. Мужчина расправился с пожилой женщиной в ночь перед возвращением в тюрьму.