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15:51, 5 февраля 2025Из жизни

Полицейские раскрыли преступление 36-летней давности

Herald Net: В США арестовали мужчину, который убил женщину в 1989 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Erin Scott / Reuters

Полицейские в США нашли преступника, который расправился с женщиной 36 лет назад. Об этом пишет Herald Net.

33-летнюю Мэри Энн Дэниэлс, которая была инвалидом, обнаружили в городе Эверетт 1 февраля 1989 года без признаков жизни. Тело нашли во временном жилье на Хойт-авеню, куда женщину определил помогавший ей социальный работник. Подозреваемых тогда найти не удалось.

Дело 36-летней давности снова открыли благодаря появлению новых способов работы со следами ДНК. На теле жертвы и на орудии преступления остался биоматериал. Детективы и криминалисты загрузили результаты анализа в базы ДНК и через генеалогические сайты смогли найти предков преступника. А затем вышли и на главного подозреваемого, проследив генеалогическую цепочку до 1989 года. Дело успешно раскрыли: маньяком, расправившимся с Дэниэлс, оказался Джозеф Андрю Жакез. Мужчину нашли и арестовали в Лас-Вегасе, штат Невада.

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