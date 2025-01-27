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00:31, 27 января 2025Из жизни

Сигаретный окурок помог раскрыть преступление 30-летней давности

В Британии окурок помог найти маньяка, задушившего пенсионерку в 1984 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Британии благодаря окурку нашли маньяка, виновного в преступлении 30-летней давности. Об этом сообщает BBC News.

27 сентября 1984 года 58-летняя жительница Глазго Мэри Маклафлин возвращалась домой из паба Hyndland, где весь вечер играла в домино. По пути она зашла в кафетерий, где поболтала с хозяином, купила жареный картофель и сигареты. После этого никто не видел ее живой. Маклафлин была матерью 11 детей, но жила одна. 2 октября ее зашел навестить ее сын, 24-летний Мартин Каллен. Никто не открыл ему дверь, а затем он почувствовал ужасный запах. Полиция вскрыла дверь, Маклафлин лежала на голом матрасе в надетом задом наперед зеленом платье. Рядом валялся пояс от халата. Патологоанатомы пришли к выводу, что причиной смерти стало удушение.

Виновника произошедшего безуспешно искали на протяжении года, в число подозреваемых попали даже дети женщины, но в итоге дело закрыли за недостатком улик. Детективы вернулись к нему лишь в 2008. Однако тогда технологии распознавания ДНК не позволили определить личность преступника. Лишь в 2014 случился прорыв благодаря новому центру ДНК-профилирования в Шотландском криминалистическом центре в Гарткоше, Северный Ланаркшир. Раскрыть личность преступника помогла ДНК на одном из сигаретных окурков из квартиры жертвы — им оказался Грэм Макгилл. В сентябре 1984 года ему было 22 года.

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Дело осложнялось тем, что в то время Макгилл отбывал срок за изнасилование в тюрьме Эдинбурга и не мог находиться на месте преступления. Впоследствии его ДНК обнаружили также на поясе от халата и на платье Маклафлин, но из-за алиби ему по-прежнему не могли предъявить обвинения. Лишь позднее детективам удалось выяснить, что в конце сентября мужчину на несколько дней отпускали домой в рамках программы подготовки к скорому освобождению. Он вернулся в камеру ранним утром 27 сентября, проведя часть ночи в квартире Маклафлин. Мужчину арестовали в 2019 году и приговорили к 14 годам тюрьмы.

Ранее в Амстердаме полицейские решили использовать голограмму молодой проститутки, чтобы раскрыть ее убийство 15-летней давности. Голограмму 19-летней девушки установили в «квартале красных фонарей».

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