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17:03, 8 июня 2026Путешествия

Пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался в самолет и спрятался в туалете

CNN: Пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался на рейс United Airlines в США
Алина Черненко

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Пассажир с поддельным посадочным талоном пробрался на рейс авиакомпании United Airlines в США и сорвал вылет самолета. Об этом пишет CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в мае, однако новые подробности в деле появились только сейчас. 25-летнему Абдулрахману Орийоми предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления — нарушении работы объекта критической инфраструктуры. В пятницу, 5 июня, его поместили под стражу в округе Харрис, штат Техас.

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В материалах дела говорится, что Орийоми проскользнул мимо сотрудников транспортной безопасности у выхода на посадку, используя поддельный посадочный талон, и попытался занять свободное сиденье у прохода. Затем мужчина сделал вид, что не уверен, его ли это место, и ушел в один из туалетов. Через 15 минут он вернулся, увидел, что на этом кресле уже сидят другие пассажиры, и спрятался в другой уборной.

Когда самолет начал отъезжать от выхода на посадку, пассажиры сказали бортпроводникам, что в туалете закрылся мужчина. Орийоми не нашли в списках, командиру воздушного судна пришлось прервать руление и вернуться в терминал.

Нарушителя вывели из салона, и на борт поднялись сотрудники кинологического подразделения, которые проверили его на наличие взрывчатых веществ. В итоге вылет был задержан более чем на три часа.

В декабре 2025 года пассажир без билета и паспорта пробрался в самолет авиакомпании British Airways в самом загруженном аэропорту Великобритании. Предполагалось, что он представился членом семьи попутчика.

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