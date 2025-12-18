Мужчина представился членом семьи пассажира и пробрался в самолет без билета

Пассажир без билета и паспорта пробрался в самолет British Airways в Хитроу

Пассажир без билета и паспорта пробрался в самолет авиакомпании British Airways в самом загруженном аэропорту Великобритании. Об этом сообщает The Standard.

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 13 января, в лондонском Хитроу. Мужчина, личность которого не разглашается, проник на борт вслед за другими пассажирами, избежав проверок у выхода на посадку. Предполагается, что он представился членом семьи кого-то из путешественников.

По словам очевидцев, бортпроводники обнаружили нарушителя только потому, что самолет был полон, и он продолжал сидеть на местах других пассажиров. Мужчину арестовали, несмотря на его утверждения о том, что он якобы прошел полный досмотр перед выходом на посадку. После этого вооруженные полицейские проверили кресло, на котором он сидел, а также багажные полки.

Профессор авиационной безопасности в Ковентрийском университете Филип Баум заявил, что этот инцидент продемонстрировал «значительный пробел в системе безопасности и в проверке каждого пассажира и его права на посадку в самолет».

Аналогичная ситуация произошла в декабре в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле. Там 18-летний пассажир без билета проскользнул в самолет и едва не улетел в Европу.

