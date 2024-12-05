В конце ноября неизвестная безбилетница пробралась мимо всех контрольно-пропускных пунктов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и успешно села на рейс, который направлялся в Париж. Гражданская авиация знает много подобных случаев: ради бесплатного перелета нарушители идут на разные ухищрения и порой даже рискуют жизнью. Как людям удается летать зайцами и что происходит с теми, кого поймала полиция, — в материале «Ленты.ру».

Как безбилетница семь часов скрывалась от экипажа?

Администрация транспортной безопасности США сообщила, что злоумышленница неизвестным способом прошла паспортный контроль и досмотр личных вещей без посадочного талона и удостоверения личности. Ближе к концу семичасового полета экипаж воздушного судна авиакомпании Delta Airlines обнаружил женщину в туалете.

Пассажир Роб Джексон, летевший первым классом, записал переполох на видео и разместил его в соцсетях. «Итак... Мы приземлились в Париже, и нас попросили оставаться на своих местах, пока французская пограничная полиция не зайдет в самолет. Мы каким-то образом пролетели весь путь от Нью-Йорка с безбилетницей. Эта женщина проникла в самолет и спряталась в туалете во время взлета, и ее никто не заметил, пока мы не собрались идти на посадку», — рассказал он.

Кадр: @robjacksonnyc

В итоге нарушительнице отказали во въезде в Европу и отправили обратно в Нью-Йорк, где ее ждали сотрудники правоохранительных органов. По данным транспортной безопасности США, за последний год нечто подобное удалось провернуть 80 людям.

Как другим пассажирам удавалось летать без документов?

Несмотря на то что с каждым годом меры безопасности в аэропортах становятся все совершеннее, история гражданской авиации знает множество подобных случаев. Один из них, например, произошел прошлым летом, когда норвежец умудрился пробраться на борт сразу двух рейсов без посадочных талонов. Первый инцидент произошел 4 августа в аэропорту Мюнхена, когда 39-летний мужчина сел на самолет, вылетающий в Гамбург. Норвежец так близко следовал за впереди стоящим пассажиром в очереди на посадку, что ему удалось обойти автоматизированную проверку билетов.

Когда он оказался в лайнере, бортпроводники поняли, что у него нет места. Нарушителя передали полиции, однако вскоре отпустили. Мужчина решил попытать удачу во второй раз и на следующий день предпринял новую попытку оказаться на рейсе в Стокгольм незамеченным — и ему это удалось. В самолете авиакомпании Lufthansa оставались свободные кресла, и норвежец благополучно добрался до пункта назначения. Преступника настигли только тогда, когда он попытался вылететь обратно в Мюнхен на том же самолете.

Фото: Steven Senne / AP

Еще через месяц стало известно о пожилой женщине, которая случайно села на самолет Qatar Airways из Копенгагена в Пизу без билета. Семья в панике искала ее по всему аэропорту Копенгагена, даже не подозревая, что она перепутала рейсы и улетела. Когда безбилетница потерялась в итальянской воздушной гавани по прибытии, ей оказали помощь. «Эта пожилая пассажирка ошибочно села на рейс из Копенгагена в Пизу из-за того, что сотрудник аэропорта не проверил ее документы во время посадки», — объяснили представители авиакомпании.

В 2018 году еще одну пожилую женщину, 66-летнюю Мэрилин Хартман из Иллинойса, арестовали за незаконное проникновение на рейсы, вылетающие из аэропорта О’Хара. Она сумела проделать это четыре раза. Адвокаты списали поведение американки на проблемы с психическим здоровьем

В похожих преступлениях уличали и россиян. В 2023 году 46-летний Сергей Очигава незаконно прибыл в международный аэропорт Лос-Анджелеса из Копенгагена самолетом Scandinavian Airlines. Мужчина вошел в терминал датского аэропорта без посадочного талона, прошел за другим пассажиром через турникет, а затем поднялся на борт и сел на свободное место. После вылета он бродил по самолету, менял кресла и беседовал с окружающими. Кроме того, во время обеда он съел две порции еды и попытался стащить у бортпроводников шоколад. Впоследствии, объясняя свое поведение правоохранителям, россиянин заявил, что не спал три дня и не понимал, что происходит.

Фото: Andy Bao / AP

Однако самые курьезные случаи происходили с безбилетными пассажирами, которым удавалось проникнуть в самолеты с помощью конспирации. В 2010 году молодой китаец вылетел из Гонконга в Ванкувер, используя американский паспорт, в котором был указан 1955-й год рождения. Для этого он просто натянул на лицо силиконовую маску, которая сделала его похожим на пожилого человека.

А американский журналист Джеффри Голдберг в разное время проносил через службу безопасности ножи и паковал в ручную кладь товары «Хезболлы» и «Аль-Каиды». Он путешествовал в полиуретановом протезе под названием «Пивной живот». Кроме того, американец успешно использовал поддельные посадочные талоны, проходил таможенный контроль без удостоверения личности, а под пальто надевал футболку с изображением Усамы бен Ладена.

Какой способ перелетов самый опасный у нелегальных пассажиров?

В 2019 году из самолета Kenya Airways, летевшего из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, выпало тело безбилетного пассажира. Окоченевший труп человека, который скрывался в отсеке шасси, упал в сад частного дома на юге Лондона, едва не убив хозяина. По сведениям британского управления гражданской авиации, в промежутке между январем 2004 года и мартом 2015 года в британских аэропортах были обнаружены шесть «зайцев», которые прятались в отсеках шасси.

С 1947 по 2012 год по всему миру было зарегистрировано 85 подобных случаев. В них выжили только 23 человека. В основном это мужчины, которые пытались мигрировать в Европу или США, спасаясь от преследования на родине или покидая зоны конфликтов

Как правило, живыми до места назначения долетали люди молодого возраста. При этом дистанции перелета были относительно короткими, а погодные условия — относительно мягкими. Так, например, в июне 2010 года в отсеке шасси воздушного судна, прилетевшего в Лондон из Вены, нашелся 20-летний румын. Его спас тот факт, что из-за плохой погоды лайнер не поднимался выше 7600 метров.

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Авиапутешествие в отсеке шасси сопряжено с серьезными рисками из-за экстремальных условий. Задвигающиеся опоры шасси могут просто раздавить человека. В полете же появляется угроза обморожения, потери слуха и ацидоза (нарушения кислотного баланса в организме, который приводит к коме и смерти). В небе температура в отсеке опускается до -63 градусов по Цельсию, что вызывает гипотермию, а на высоте более 5500 метров наступает гипоксия.

При достижении высоты в 6700 метров человеку станет трудно сохранять сознание из-за падающего уровня кислорода в крови. На типичных для дальних перелетов высотах — от 10 километров — легкие не смогут функционировать самостоятельно. А на подлете к аэропорту назначения открываются люки отсека шасси, из которых можно вывалиться с высоты нескольких сотен метров.

Можно ли улететь в чемодане?

Но наиболее очевидный способ для безбилетников, не рискнувших зайти на борт самолета, — перелет в багажном отделении. Так, в 1983 году министр транспорта Нигерии Умару Дикко бежал в Великобританию, где принялся резко критиковать власти родной страны. Правительство не могло мириться с дерзостью политика и решило выкрасть его силами израильских спецслужб. Дикко накачали психоактивными веществами и упаковали в ящик для дипломатической почты. Вместе с ним туда поместили и доктора, который наблюдал за его состоянием. Дипломатическая почта и багаж не досматриваются в аэропорту, однако у похитителей не было нужных документов, поэтому таможенники вскрыли ящик и вызволили «живой груз».

Также известно о случае, который произошел с американцем Чарльзом Маккинли, перебравшимся из родного Далласа в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Но мужчине не удалось построить карьеру в мегаполисе, и он решил вернуться домой. У Маккинли не было средств на покупку билетов, поэтому он отправил себя почтой. Он упаковался в ящик и 15 часов спустя оказался на пороге родительского дома, где его обнаружил курьер.

В итоге американцу не удалось сэкономить: за доставку он отдал 688 долларов и уплатил штраф в размере 1,5 тысячи долларов. При этом билет из Нью-Йорка в Даллас стоил всего 240 долларов

А в 2016 году YouTube-блогер Адам Салех опубликовал ролик, в котором он добирается из Мельбурна в Сидней в багаже. На кадрах мужчина запечатывает себя в чемодане с камерой, а затем друзья отправляют его через автоматизированную регистрацию багажа, доплачивая за перевес. В конце видео Салех благополучно выбирается из сумки на багажной ленте в Сиднее.

Кадр: Adam Saleh Vlogs / YouTube

По данным сервиса по бронированию билетов Aviasales, шансов тайно пробраться в багажное отделение у безбилетников крайне мало. Во-первых, максимальный вес багажа у многих авиакомпаний составляет 32 килограмма, а во-вторых, чемоданы всегда просвечиваются службой безопасности. Если нарушителя обнаружат в багаже, то ему придется уплатить штраф, а в некоторых случаях даже грозит тюремный срок.

В конце концов, если человеку все же удастся осуществить задуманное, то перелет для него пройдет сложно. В багажном отделе редко поддерживается комфортная температура, давление и уровень кислорода: на высоте 10 тысяч метров есть серьезные риски погибнуть от обморожения или гипоксии.