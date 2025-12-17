18-летний пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Израиля

18-летний пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Бен-Гурион в Израиле и едва не улетел в Европу. Об этом пишет портал Ynetnews.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену. В результате расследования выяснилось, что юноша прошел досмотр, но не завершил процедуру пограничного контроля, говорится в заявлении Управления аэропортов Израиля, опубликованном во вторник, 16 декабря.

Представители перевозчика, в свою очередь, отметили, что они проводят свое внутреннее расследование, поэтому на данном этапе не могут предоставить дополнительных подробностей о произошедшем.

Аналогичный случай произошел в этом же израильском аэропорту в октябре. Тогда 13-летний мальчик сумел сесть в самолет El Al без билета и паспорта, что потрясло сотрудников авиакомпании.

