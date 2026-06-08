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Силовые структуры
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17:09, 8 июня 2026Силовые структуры

Раскрыто дело о застреленной и брошенной в лесу россиянке

В Томской области задержали жителя за убийство женщины в лесу 14 лет назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

В Томской области задержали 37-летнего жителя за расправу над женщиной в лесу 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в мае 2012 года в окрестностях села Александровское во время конфликта мужчина несколько раз выстрелил в 30-летнюю потерпевшую из ружья. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Тело мужчина оставил в лесу, а сам сбежал. Поиски женщины продолжались 14 лет.

После задержания мужчина дал признательные показания, его отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину задержали за сожжение машины экс-возлюбленной.

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