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Силовые структуры
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12:10, 8 июня 2026Силовые структуры

Машину москвички сожгли за отказ в требовании бывшего возлюбленного

В Москве мужчину задержали за сожжение машины экс-возлюбленной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве задержали 44-летнего жителя за сожжение машины бывшей возлюбленной из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

В полицию обратились очевидцы, которые увидели на Гостиничной улице горящий автомобиль. Подозреваемого установили в тот же день. Выяснилось, что после расставания с девушкой он потребовал, чтобы она продала купленную совместно, но оформленную на нее машину, однако она отказалась.

Тогда ее бывший возлюбленный решил ей отомстить: ночью облил заднее колесо машины горючей жидкостью и поджег. Огонь повредил еще и припаркованный рядом автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее сообщалось, что работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин.

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