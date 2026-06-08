Машину москвички сожгли за отказ в требовании бывшего возлюбленного

В Москве мужчину задержали за сожжение машины экс-возлюбленной

В Москве задержали 44-летнего жителя за сожжение машины бывшей возлюбленной из мести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

В полицию обратились очевидцы, которые увидели на Гостиничной улице горящий автомобиль. Подозреваемого установили в тот же день. Выяснилось, что после расставания с девушкой он потребовал, чтобы она продала купленную совместно, но оформленную на нее машину, однако она отказалась.

Тогда ее бывший возлюбленный решил ей отомстить: ночью облил заднее колесо машины горючей жидкостью и поджег. Огонь повредил еще и припаркованный рядом автомобиль. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

Ранее сообщалось, что работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин.