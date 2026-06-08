Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 8 июня 2026Силовые структуры

В российском автопрокате исчезли машины

Работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин, ущерб на полмиллиарда рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье топ-менеджера автопроката заподозрили в хищении 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

30-летняя Анна из Щелкова обманула больше 20 человек, среди них родственники и знакомые, которые отдали в ее бизнес свои автомобили. Она сдавала чужие машины в почасовую и посуточную аренду, платила процент владельцам. Бизнес приносил прибыль: дядя Анны купил семь автомобилей, из них пять в кредит, и передал их племяннице. Несколько друзей и родных вложились в автопрокат женщины.

Внезапно она пропала вместе с машинами, часть из них нашли в автоломбардах, куда их заложила Анна. Возбуждены уголовные дела, работница автопроката объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян заработала миллионы рублей в социальных сетях за счет сбора средств от доверчивых пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

    Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

    Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

    Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

    Европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране

    Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

    Пашинян раскрыл свои планы на власть

    Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

    Продажи автомобилей с пробегом в России взлетели

    Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok