В российском автопрокате исчезли машины

Работница автопроката в Подмосковье похитила 200 машин, ущерб на полмиллиарда рублей

В Подмосковье топ-менеджера автопроката заподозрили в хищении 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

30-летняя Анна из Щелкова обманула больше 20 человек, среди них родственники и знакомые, которые отдали в ее бизнес свои автомобили. Она сдавала чужие машины в почасовую и посуточную аренду, платила процент владельцам. Бизнес приносил прибыль: дядя Анны купил семь автомобилей, из них пять в кредит, и передал их племяннице. Несколько друзей и родных вложились в автопрокат женщины.

Внезапно она пропала вместе с машинами, часть из них нашли в автоломбардах, куда их заложила Анна. Возбуждены уголовные дела, работница автопроката объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что обманувшая более 70 российских блогеров звездный турагент Хатуна Аташян заработала миллионы рублей в социальных сетях за счет сбора средств от доверчивых пользователей.