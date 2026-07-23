Искусственный интеллект разогнал рост азиатской экономики

Bloomberg: Экономика Южной Кореи стала расти быстрее из-за спроса на ИИ

Во II квартале 2026 года экономика Южной Кореи выросла быстрее, чем ожидали аналитики. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стал бум производства микросхем из-за резкого спроса на искусственный интеллект. Оказалось, что за указанный период ВВП этой азиатской экономики вырос на 0,6 процента, если сравнивать с I кварталом, хотя медианная оценка экспертов предполагала 0,4 процента. С января по март экономика Южной Кореи выросла на 1,8 процента.

Экономисты же прогнозировали, что темпы роста упадут сильнее из-за последствий ближневосточного кризиса. Дело в том, что Южная Корея относится к числу стран, особенно сильно зависящих от импорта энергоносителей. Как следствие, она крайне уязвима к росту цен на нефть и импортных издержек.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Южной Кореи впервые за 3,5 года повысил ставку. Она выросла с 2,5 до 2,75 процента. Такие шаги были продиктованы борьбой с высокой инфляцией на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке.