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17:06, 8 июня 2026Россия

Военный из Армении рассказал о попадании на СВО

Военный из Армении рассказал, что попал на СВО, когда поехал добровольцем с друзьями
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Военный из Армении с позывным Грек заявил, что попал на специальную военную операцию (СВО), когда поехал добровольцем с друзьями. Его рассказ приводит RT.

Грек отметил, что родственники восприняли его решение как героический шаг.

Когда он вывозил раненых товарищей в Часовом Яре, то получил два ранения. Военные 12 дней не могли выйти из-под обстрела. Сейчас Грек стал командиром добровольческого батальона имени Баграмяна интернациональной бригады «Пятнашка».

Он подчеркнул, что считает и Россию, и Армению своей родиной.

До этого сообщалось, что боец спецоперации на Украине с позывным Музыка оказал помощь впавшему в панику сослуживцу во время первой боевой задачи в Курдюмовке в 2023 году.

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