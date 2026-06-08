RT: Боец СВО оказал помощь впавшему в панику сослуживцу во время первой боевой задачи

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Музыка оказал помощь впавшему в панику сослуживцу во время первой боевой задачи в Курдюмовке в 2023 году. Его историю публикует RT.

По данным издания, после того, как группа снайперов-разведчиков выполнила боевое задание, на отходе с позиции противник обнаружил их движение, и начал обстрел. «По нам стали отрабатывать несколько расчетов», — вспомнил Музыка.

Со слов военнослужащего, в момент обстрела у одного из бойцов случилась паническая атака, которая спровоцировала приступ астмы.

«Это нормальная история, когда человек впервые с таким сталкивается, ни в коем случае не осуждаю. Человек впал в состояние паники и на этом фоне у него разыгрался приступ астмы. Пришлось оказывать помощь не медицинскую, а психологическую, чтобы банально мы могли добежать до безопасного укрытия», — рассказал Музыка.

Ранее сообщалось, как старший прапорщик на СВО спас оказавшегося на обочине раненого солдата, который попал под обстрел кочующего миномета. Он оказал пострадавшему первую помощь, после чего доставил его в ближайший госпиталь. За этот эпизод военный был удостоен государственной награды.