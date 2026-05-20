11:59, 20 мая 2026Россия

Боец СВО спас оказавшегося на обочине раненого солдата из-за обстрела кочующего миномета

Елена Торубарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Старший прапорщик Геннадий Карсаков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине спас оказавшегося на обочине раненого солдата, который попал под обстрел кочующего миномета. Его историю публикует «Московский комсомолец».

Российский военнослужащий выполнял боевые задачи по обеспечению радиосвязи. Во время очередного объезда радиомостов на обочине дороги он обнаружил группу бойцов из соседнего подразделения, среди которых был раненый.

Карсаков вспомнил, что тогда старший группы рассказал ему, что они попали под огневое воздействие кочующего миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), и попросил эвакуировать пострадавшего сослуживца.

Прапорщик оказал раненому первую помощь, после чего доставил его в ближайший госпиталь. За этот эпизод он удостоен государственной награды.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета в одиночку спас из-под обстрела двух командиров на СВО. У одного из них была пробита рука.

