12:52, 20 мая 2026Мир

Кремль допустил встречу Путина и Трампа в Китае

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжень, который пройдет с 18 по 19 ноября, возможна. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Президент подтвердил, что он приедет на саммит АТЭС. Я думаю, что, во всяком случае, если оба лидера [Путин и Трамп] будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу. Пока это еще не согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться», — пояснил представитель Кремля.

При этом Ушаков отметил, что Россия и США пока не контактировали по поводу встречи глав двух государств в Китае.

Такую возможность не исключил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее завершились переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

