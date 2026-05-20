В Китае сочли серьезным дипломатическим сигналом слова Захаровой о Японии

В регионе с большим вниманием отнеслись к словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Япония остается единственной страной в мире, не признавшей официально итоги Второй мировой войны. В частности, эксперты китайского издания Sohu охарактеризовали это заявление как весьма значимый сигнал и выступили с призывом готовиться к потенциальному конфликту, пишет РИА «ФедералПресс».

В материале указано, что заявление Захаровой заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновения замолчать. Уточняется, что данные слова были не просто эмоциональной репликой, а серьезным дипломатическим сигналом, касающимся не только отношений Москвы и Токио, но и всей системы безопасности в Азии, особенно Китая.

